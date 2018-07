Gebroeders Daniëls uit Bladel nemen discotheek 'Elsom' over: 'We konden dit echt niet niet laten schieten'

REUSEL - Discotheek El Sombrero krijgt per 1 november nieuwe eigenaren. De Bladelse broers Thijs en Jan Daniëls nemen de Reuselse uitgaanstent over van Harold Meulenbroeks. "Nu kunnen we écht gaan doen wat we graag willen."

Binnen drie weken hadden ze de deal rond. Jan is in zijn nopjes en kan niet wachten om te beginnen. "We konden dit echt niet niet laten schieten. De Elsom is een bekende uitgaansplek in dit land. Het wordt een mooie uitdaging."

Van een café (Den Bel, Bladel) met een capaciteit van 90 man naar een uitgaanstent waar makkelijk 1700 man inpast. Dat verschilt nogal. "Thijs en ik vinden het allerleukst om grotere evenementen te organiseren. Dat doen wij hier jaarlijks met Bladel kermis, dan trekken we alles uit de kast."

Daarmee doelt de jongste van de twee broers op het boeken van artiesten, het ontwerpen van posters, het op orde maken van het beeld en geluid, het inzetten van sociale media en het regelen van vergunningen. "Kijk, in Den Bel zit de kroeg gauw vol. Daar worden we beperkt in het organiseren van grotere evenementen. Binnenkort kunnen we ons daar wekelijks mee bezig gaan houden."

Drukke periode

Inmiddels baten de Bladelnaren Den Bel sinds maart 2012 uit. In die kroeg schuiven ze de komende periode een vaste medewerker naar voren. Thijs en Jan zien immers een drukke periode tegemoet. "We gaan nu plannen maken, ideeën bedenken, enzovoort. Bovendien willen wij in de weekenden altijd aanwezig zijn, om de Elsom een nieuw gezicht te geven."

Vanaf 1 november ligt de organisatie in hun handen. Zo staat in het weekend van 30 november en 1 december de eerste editie van het Elsom Winterfestival op de planning. Ook festival Elsom Open Air, dat sinds 2016 drie edities op de Wilgenspot in Reusel kende, blijft behouden.

Of ze de naam 'Elsom' veranderen in de 'Belsom', weet Jan nog niet. "Haha, daar had ik nog niet aan gedacht. We nemen het in overweging", besluit hij met een knipoog.

