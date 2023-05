Geen kloof tussen stad en platteland, maar tussen buren: ‘Soms is het net alsof we midden tussen de varkens slapen’

VIERDE KLASSE F Vessem schrijft historie met promotie naar derde klasse: ‘Dit zal ons altijd bijblijven’

In de rust werden de spandoeken reeds opgehangen. Zelf met 0-2 voor en concurrent DOSL op achterstand. Vessem zou voor het eerst in de historie in de derde klasse gaan uitkomen. SDO’39 werd uiteindelijk door het collectief van trainer Richard van de Kerkhof met 0-4 aan de kant gezet. Jaap van Diessen was ‘on fire’ met een hattrick en assist.