Geen menukaart meer in restaurant Bochica in Reusel

Extra water in Brabantse riviertjes gepompt om beschermde vis te redden

16:03 REUSEL - Ook het Brabantse waterschap De Dommel komt wegens de aanhoudende droogte in actie om de beekprik te redden. De beschermde vissoort die in beekbodem leeft, heeft het moeilijk omdat beken uitdrogen. Het water dat er nog is, bevat ook nog eens te weinig zuurstof. De hele populatie dreigt te verdwijnen als ze geen water krijgen.