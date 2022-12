Geen powerplaylijnen het ijs op bij Trappers, om zo de nul te kunnen houden

De tweede plaats achter het dit seizoen ongenaakbare Hannover Scorpions is het hoogst haalbare en geeft veel thuisvoordeel tijdens de play-offs. Maar Doug Mason benadrukte maar weer eens dat de buit nog lang niet binnen is. ,,We spelen nog 19 wedstrijden en we ontmoeten alle concurrenten nog minstens één keer.” Hij ziet Saale Bulls Halle als grootste gevaar. ,,Die ploeg is na blessureleed nu weer nagenoeg compleet. Dat zie je aan de uitslagen; vanavond hebben ze ook weer met 10-1 gewonnen.”

Mason is uiteraard tevreden met de lange zegereeks van Trappers. ,,Dat geeft vertrouwen. We doen het ook beter dan een tijdje geleden, vooral in verdedigend opzicht.” Dat was ook in Essen het geval.

Knokken

De coach vond het mooi om te zien dat de hele ploeg in Essen in de derde periode - toen zijn ploeg al met 0-4 voor stond - hard knokte om de nul te houden. ,,Iedereen gunde dat onze goalie Cedrick (Andrée, red.). Daarom stuurde ik tijdens onze powerplays niet de powerplaylijnen het ijs op, maar liet ik onze normale lijnen gewoon doordraaien, met twee verdedigers.”

Frustraties

En powerplay kreeg Trappers - dat het zonder de geblesseerde Danny Stempher en Noah Muller en de zieke Brett Bulmer moest doen - in de derde periode volop, want de frustaties bij de thuisploeg liepen hoog op. Ties van Soest werd keihard van achteren gecheckt; dader Tim Junge kon met een Game Misconduct voortijdig gaan douchen. ,,Jonne de Bonth schoot Ties meteen te hulp en gooide zich in de strijd. Mooi om te zien”, aldus Mason, die zag dat De Bonth dan weer door twee spelers van Moskitos werd aangevallen. ,,Dom, want daar hadden ze alleen zichzelf mee”, vond de coach.

Trappers speelt woensdag thuis tegen Krefelder EV en vrijdag komt Herner EV op bezoek in Tilburg.

Moskitos Essen - Tilburg Trappers 0-4 (0-1, 0-3, 0-0). 8. Virtanen 0-1, 24. Van Soest 0-2 (pp), 29. De Hondt 0-3, 31. Richards 0-4. Strafminuten: 46-15. Toeschouwers: 818.

Overige uitslagen, o.a.: Herner EV - Krefelder EV 8-4, Saale Bulls Halle - Diez Limburg 10-1, Crocodiles Hamburg - Hannover Scorpions 3-6, Hannover Indians - Hammer Eisbären 1-6.

Stand aan kop: 1. Hannover Scorpions 34-96, 2. Trappers 33-73, 3. Saale Bulls Halle 35-73, 4. Crocodiles Hamburg 34-72, 5. Hannover Indians 34-65, 6. Herner EV 32-59.