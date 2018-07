Gevolgen Jumbo-overname voor centrumplan Reusel nog ongewis

Concentratie

Die lagen even stil door de plannen van Jumbo en Coop om EMTÉ over te nemen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalde dat Jumbo daardoor in Reusel een te hoge concentratie van Jumbo-winkels zou krijgen. De EMTÉ aan de Schoolstraat - op een steenworp afstand van de huidige Jumbo aan de Markt in Reusel - wordt daardoor namelijk ook aangepast aan de Jumbo-formule. Jumbo heeft daarop besloten de winkel aan de Markt in Reusel te verkopen en onder die voorwaarde stemde de ACM eind juni in met de overname.