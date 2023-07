Handel in ‘virtuele varkens’ of toch milieuwinst aan Wolfsven Reusel?

De aanbeveling van De zomerse aanbeve­ling van Aldona Stachowska uit Reusel: ‘In Nederland­se musea is zoveel moois te zien’

REUSEL - Hoe brengen cultuurmakers het liefst de zomer door? In deel 3 van ‘De Aanbeveling van...’ beeldend kunstenaar Aldona Stachowska (1958) uit Reusel. ,,Er is ontzettend veel te zien op het gebied van beeldende kunst in de Nederlandse musea. Ik kijk ernaar uit exposities te bezoeken.”