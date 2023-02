Haoiboerenrijk doet het zonder grote wagens, maar dat kan de pret niet drukken

Vrouwen in tranen om uitbuiting in kloosters: ‘Ik ben niet bang om in de hel te komen, ik ben al in de hel geweest’

ALMELO/TILBURG - Negentien vrouwen eisen genoegdoening voor de dwangarbeid die ze als kind hebben verricht in de kloosters van de Zusters van de Goede Herder. Onder meer in Almelo. In de rechtbank vertelden ze vrijdag in tranen over hun uitbuiting in de naaiateliers: ze waren een nummer, ze waren niemand.