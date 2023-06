Helder in Reusel-De Mierden vanochtend

VAN DE LEZER 1000 euro om verder te leren wegbezui­nigd, en nu? In Brabant komt daar een oplossing voor

De overheid zet een streep door het budget van 1000 dat iedereen kan aanvragen om een cursus of opleiding te doen. In Brabant hebben instellingen nu een alternatief voor de STAP-regeling bedacht. En dat is hard nodig, vindt Enrico Sterken van het UWV.