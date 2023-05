Heldere dag in Reusel-De Mierden

Tilburg steekt stokje voor verdere uitbrei­ding mestfa­briek en negeert bezwaren provincie

TILBURG - De omstreden mestfabriek van VTTI Bio Energy in Tilburg-Noord kan in de toekomst niet verder uitbreiden. Ook wordt het onmogelijk voor andere mestbewerkingsbedrijven om zich nog te vestigen in het gebied rond stortplaats De Spinder.