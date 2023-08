‘Help!’ Roemeen houdt buurtgenoten wakker met roep om hulp, maar blijkt niets te mankeren

Melis Gieterijen failliet, energie­prij­zen nekken traditio­neel Tilburgs familiebe­drijf

TILBURG - Vlak voor zijn zeventigste verjaardag is Melis Gieterijen failliet. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in het maken van aluminium en bronzen stukken voor de industrie, maar maakte ook het kermispaardje op het NS-plein. ,,Voor Tilburg is dit echt nog een traditioneel maakbedrijf.”