Hoe gaat het verder met de Kempen?

Met volle overtuiging ervoor kiezen om jezelf op te heffen en dan toch gedwongen worden om alleen verder te gaan. Het overkomt Reusel-De Mierden. De kleine gemeente toonde lef en in de sommige ogen de meeste realiteitszin in de Kempen, maar staat op dit moment moederziel alleen in de wens om op te gaan in een grote fusiegemeente.