Jacob van den Borne start Campus precisielandbouw

Hippe vakantie­baan­tjes dit jaar minder in trek: ‘Juist het saaie werk spreekt jongeren aan’

DEN BOSCH/TIBURG - Een zomerbaantje als badmeester? Mwah. Drankjes serveren in de horeca? Liever niet. Nee, juist werken in het magazijn is populair onder jongeren. ,,De jeugd van tegenwoordig vindt het fijn om af en toe hersenloos werk te doen.”