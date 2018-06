Jeugd Reusel praat mee over verlichting

Springrui­ters Smolders en Van Asten teleurstel­lend zevende in Rome

25 mei De Nederlandse springruiters hebben vrijdag een tegenvallend resultaat neergezet bij de Nations Cup in Rome. De equipe van bondscoach Rob Ehrens moest genoegen nemen met de zevende plek. Vorige week was Oranje bij de eerste wedstrijd van dit seizoen in La Baule nog als tweede geëindigd.