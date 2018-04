‘Kiek op muziek’ op herhaling in Reusel-De Mierden

Slechtziende Matt Smit uit Reusel kan (straks) weer oversteken

5 april REUSEL - Voor Matt Smit (72) komt er met de aanleg van een zebrapad op de Wilhelminalaan in Reusel een einde aan een donkere periode. Na de sloop van het enige verkeerslicht in het dorp verviel voor hem de enige mogelijkheid om veilig de winkels te bereiken. In het gehandicaptenplatform had hij goede ambassadeurs die voor hem streden, toch duurde het nog erg lang voor het zover was.