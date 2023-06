Lekker weer in Reusel-De Mierden vandaag

Zo moeten bezoekers Best Kept Secret de hitte overleven: ‘Fijn, anders had ik de organisa­tie een onvoldoen­de gegeven’

HILVARENBEEK - Geen gasbranders en barbecues op de camping, extra drinkpunten, zonnebrandpunten en speciale doosjes waarin je je sigaret kunt uitdrukken. Best Kept Secret is volop voorbereid op de tropische temperaturen dit weekend. Bezoekers zoeken verkoeling in het water bij het hoofdpodium en nemen flink wat slokken water extra.