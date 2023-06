Lekker weer in Reusel-De Mierden vandaag

indebuurt.nl Handig: check hier live waar in Tilburg en omgeving je veilig zwemt in natuurwa­ter

Ben je lekker vrij en is er mooi weer op komst? Dan is er niets fijner dan gratis een verkoelende duik nemen in natuurwater, bijvoorbeeld in het water van Rauwbraken, Blauwe Meer of Beekse Bergen. Tip: check vooraf even goed de waterkwaliteit bij jou in de buurt is. Dat kan live via de kaart onderaan dit artikel, die aangeeft in welk natuurwater je veilig zwemt.