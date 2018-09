Locaties polenhotel Reusel getoetst

Beschikbare locaties zijn getoetst aan een aantal criteria om te bepalen of ze geschikt zijn voor een migrantenhotel. Zo is gekeken of de bestemming van het perceel wonen überhaupt toestaat, of het ver van de dorpskern ligt en hoe betrouwbaar de exploitant of gebruiker is. Het toetsingsinstrument was een verzoek van de gemeenteraad zelf, nadat vorig jaar veel ophef ontstond over plannen voor een migrantenhotel aan De Hoeven in Reusel. De raad wilde dat ook andere locaties in de afweging werden betrokken.