Mariabeeld na twee jaar terug in Lage Mierde

VideoLAGE MIERDE - ,,Ik heb ze gemist”, zegt Betsie Roest als ze zondagmiddag het Mariabeeld na twee jaar afwezigheid terugziet in haar dorp. Tijdens een korte ceremonie kreeg het beeld een plaatsje in een nieuwe kapel onder de absouteplaats op de begraafplaats naast de kerk in Lage Mierde.

Begin 2016 nam de inmiddels opgestapte pastoor Van Roosmalen het bij de Lage Mierdenaren geliefde beeld vanuit de kapel van woonzorgcentrum Lindenhof mee naar Reusel. Een voormalig parochiebestuur had eerder al vijfduizend euro overgemaakt naar de Dorpsraad om een nieuwe kapel te bouwen. Met een aantal vrijwilligers was André Schots betrokken bij de bouw. ,,Vorig jaar met Kerstmis zijn we begonnen met de bouw. De vijf mille waren niet toereikend. De parochie heeft het tekort aangevuld.”



Een kleine honderd aanwezigen zagen om 15.00 uur het Mariabeeld, gedragen door vier gildebroeders, naderen over het lange pad van de begraafplaats. In het grijs gestukte onderkomen staat een dan nog lege vitrine die afgesloten kan worden. Als de gildetrommen zwijgen, volgt een ingetogen gezongen Salve Regina, gedragen door koperklanken van muziekvereniging ONA. ,,Een kapelletje nodigt altijd uit, omdat het laagdrempelig is”, zegt kapelaan Steijaert in zijn preek. Daarom blijft de dubbele poort aan de ingang van de begraafplaats voortaan overdag open. Dan volgt een ritueel met wierook en wijwater. ,,En de ramen moeten weer gezeemd worden”, grapt de kapelaan als hij de nieuwe kapel royaal heeft gezegend met gewijd water.

Volledig scherm © Dave Hendriks - Foto Meulenhof

Met een gezamenlijk gebeden Wees gegroet Maria nadert het einde van de ceremonie. Ad Schot is blij dat het beeld terug is. ,,Het is een mooi beeld in zelfgemaakte klederdracht. Van oudsher is het in Lage Mierde aanwezig. Het hoort hier op deze mooie centrale locatie.” Sjaan Diepens vindt het wel een mooie plek, maar zou de kapel liever wat dichter bij de straat hebben gezien. ,,De toeristen zien de kapel dan beter”, vindt ze.

Als om 16.00 uur iedereen aan de koffie of thee zit in Hof Cleyn Mierde, wordt het beeld uit 1863 voorzichtig in de vitrine geplaatst. Nel Verdaasdonk van de Mariacommissie strijkt nog vlug enkele plooien glad van het kleed en Greet van Dooren geeft met een doekje gehoor aan de eerdere oproep van de kapelaan. De leden van de Sint Clemensparochie zijn tevreden. Maria is weer terug in Lage Mierde.