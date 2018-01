Meisje (11) door man met masker lastiggevallen in Hooge Mierde

HOOGE MIERDE - In Hooge Mierde is donderdag een 11-jarig meisje benaderd door een man met een zwarte capuchon en een masker. De man zou het meisje hebben geprobeerd mee te nemen, maar ze heeft zichzelf kunnen bevrijden en is naar huis gegaan.

Volgens de politie zou het masker er 'trollface-achtig' uit hebben gezien. Dat is een getekend poppetje met een enorme mond met tanden dat veelal in computerspelletjes wordt afgebeeld. Het masker was, volgens een app die door buurtpreventie Reusel-De Mierden is rondgestuurd, groen van kleur.

De app is rondgestuurd om mensen te waarschuwen. ,,Het is wellicht een grap, maar waakzaamheid is geboden", aldus het bericht. Wie iemand met een dergelijk masker heeft gezien, wordt gevraagd de politie te bellen.

Scholen

Ook Bas van den Bosch, directeur van de basisscholen in Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel, heeft een mailtje over het incident gestuurd naar ouders en verzorgers. Hij roept op met de kinderen over het onderwerp te praten, zodat deze weten wat ze moeten doen als zoiets hen overkomt. Op school wordt er ook aandacht aan besteed. ,,Ongeveer een maand geleden is er een zelfde soort melding geweest", zegt Van den Bosch.