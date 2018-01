Melkveesector neemt afstand van boeren die sjoemelen met registratie kalveren: Goedwillende boer de dupe

In de zin van negatieve beeldvorming. ,,Ik word hier toch in de supermarkt op aangesproken." Maar ook omdat de goeden in dit geval letterlijk onder de kwaden moeten leiden. Zo besloot minister Carola Schouten (CU) een groot proefproject, waarbij boeren zelf de mestkringloop op hun bedrijf bijhouden, vooralsnog niet uit te voeren. Terwijl dat juist aan de milieubewuste boer mogelijkheden zou kunnen bieden om toch weer wat uit te breiden.

Quote Daar waar sprake is van moedwillige fraude, veroordelen we dat in elke vorm. Wil Meulenbroeks, voorzitter van LTO Melkveehouderij

Het trucje dat frauderende boeren toepassen, is simpel. Omdat een koe die al gekalfd heeft meer fosfaat uitstoot dan een koe die nog geen jong heeft gehad, telt een moederkoe zwaarder mee in de administratie. Schrijft een boer meerdere jongen als meerling toe aan dezelfde koe, dan kan hij dus onder de streep meer koeien houden. ,,Dit is een stevige mededeling die ons heeft overvallen, wij hebben het niet zien aankomen", vertelt Wil Meulenbroeks, de Mierdse voorzitter van LTO Melkveehouderij. ,,Daar waar sprake is van moedwillige fraude, veroordelen we dat in elke vorm. Als je kijkt naar het rendement voor de frauderende boer, is het gerommel in de marge. Het is onbegrijpelijk dat ze voor zichzelf én het aanzien van de sector zulke risico's nemen."

Het optreden van minister Schouten kan vanuit verschillende hoeken op steun rekenen. De Brabantse Milieu Federatie (BMF) ziet het als een belangrijke stap dat zij frauderende boeren samen met het Openbaar Ministerie wil aanpakken. 'Wat de BMF betreft is dat de eerste stap in de richting van een schone sector', schrijft de organisatie. Maar ook vanuit die sector is er steun. ,,Chapeau voor de minister. Ze laat niet met zich sollen", zegt Baselmans resoluut.

Fosfaatnormen