Mogelijke verhuizing Wagricom Reusel redelijk goed ontvangen

REUSEL - De mogelijke verhuizing van Wagricom naar Witrijt, een zijstraat van de Randweg-Oost in Reusel, is relatief positief ontvangen. De aanwonenden van Lensheuvel, waar Wagricom nu aan ligt, zien het bedrijf graag vertrekken.

Voor enkele bewoners van de Denestraat ligt dat net anders. Zij kijken uit op Witrijt, waar te zijner tijd de nieuwbouw van Wagricom kan gaan verschijnen. Nu kijken ze nog uit op een maisveld.

Wagricom hield woensdag een informatieavond voor aanwonenden van Lensheuvel en Denestraat, evenals de Reuselse politiek en ambtenaren. ,,De avond werd goed bezocht", zegt woordvoerder Kees Janssen van Wagricom. ,,De sfeer was goed." De Lensheuvel is ingericht als verkeersluwe straat. Wagricom levert agrarische voertuigen aan de landbouw. Die mogen er op de Lensheuvel nu niet meer komen, maar voor Wagricom is een uitzondering gemaakt.

Testterrein

De vraag 's avonds was wel waarom Wagricom niet voor bedrijventerrein de Kleine Hoeven kiest. ,,Dat is een technisch en praktisch verhaal", zegt Janssen. ,,Er is daar voor ons te weinig ruimte. Dat valt ook niet geschikt te maken voor ons." Zo heeft het bedrijf een groot testterrein nodig voor de apparatuur.

Er is wel onderzocht of er plek was. ,,Wij zijn hier al jaren mee bezig. Als het had gekund, hadden we er allang voor gekozen." Het bedrijf heeft er begrip voor dat de Denestraat moeite heeft met de komst. ,,Die mensen kijkt nu uit op een open veld. Ze hebben vrij zicht. Straks staat er een gebouw. Dat begrijpen we heel goed."