Niemand kon nog iets doen voor haar zusje Keet, daar heeft Sjors (12) nu over geschreven

Met video Fietser (61) overleden bij zware aanrijding met auto in Tilburg, bestuurder (37) aangehou­den

TILBURG - Bij een zware aanrijding tussen een auto en twee fietsers in Tilburg is woensdagmiddag een man overleden. Een vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De 37-jarige Tilburgse bestuurder van de wagen verloor na de eerste botsing de macht over het stuur en ramde een huis aan de Ringbaan-Oost. Agenten hielden hem direct na de aanrijding aan.

22 december