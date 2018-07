'Niets meer te halen' op woningmarkt Reusel

Afgezien van vrijstaande huizen is er in Reusel-De Mierden voor mensen die een koopwoning zoeken momenteel 'eigenlijk niets meer te halen'. Dat is de conclusie die Van Santvoort Makelaars trekt in haar analyse van de regionale woningmarkt. Van de 90 woningen die in het tweede kwartaal van 2018 in de gemeente te koop stonden waren er 72 vrijstaand. Verder bestond het aanbod in Reusel-De Mierden uit twee tussenwoningen, twee hoekwoningen, acht tweekappers en zes appartementen. Twee jaar geleden bestond het aanbod in totaal nog uit 196 woningen, waarvan 89 niet-vrijstaand. De krapte op de Reuselse woningmarkt is zichtbaar in de vraagprijs, die in twee jaar steeg van circa 327.000 naar 423.000 euro.