Nieuwe wandelroutes in en rond Lage Mierde

Water kabbelt door een sloot en overhangende takken wiegen heen en weer. Hier en daar is de rand van de beekloop ingezakt. De beekjes Raamsloop en Reusel meanderen weer in hun oorspronkelijke loop en met de aanleg van enkele wandelpaden langs de vernieuwde loop kan er in Lage Mierde een volgende stap gezet worden: het uitzetten van nieuwe wandelroutes.

Voormalig dorpsraadvoorzitter Cees Paridaans die met het idee kwam, schetst het ontstaan. ,,Lage Mierde heeft veel historie. Zo was er al de eerste bewoning voor de jaartelling en was het tot 1997 samen met Hulsel en Hooge Mierde een zelfstandige gemeente. We vonden dat de historische elementen die er nog zijn, te weinig zichtbaar zijn. Daarnaast willen we graag de hedendaagse kunst, maar ook de bedrijvigheid met elkaar verbinden en waar kan dat beter dan in een wandelroute?”

Paridaans klopte aan bij Ad Schots die net met pensioen was en in zijn vrije tijd een verwoed wandelaar is. Hij kreeg de vraag voorgelegd om na te gaan wat er mogelijk was.

Steun voor het initiatief

,,We keken allereerst wat er al was aan wandelroutes, van de ommetjes vanuit de gemeente tot de paden en verwijsborden van Visit Brabant”, legt Schots uit. ,,Dat zijn op zich mooie routes, maar er wordt geen verbinding met kunst, cultuur en geschiedenis gemaakt. Daarom gingen we ervoor om drie nieuwe wandelroutes uit te zetten die allen vertrekken vanuit het Dorpsplein in Lage Mierde.”

Schots kreeg van vele kanten steun voor bij het initiatief, zoals de gemeente die net bezig was om een Verhalentafel te ontwikkelen en nu meteen de drie nieuwe routes daarin meeneemt. Ook Visit Brabant, Waterschap De Dommel, ASR De Utrecht en sommige particulieren en bedrijven leverden hun bijdrage zoals ook het voedselbos Lage Mierde.

Quote Wij zien er wel een meerwaarde in om zo Stephanus ook weer nieuw leven in te blazen Cees Paridaans, Dorpsraad Lage Mierde

De kortste van de drie routes is een rolstoelvriendelijke route die, zoals de naam al doet vermoeden, langs de Raamsloop gaat (3 kilometer).

De tweede van tien kilometer lang heet Dorp en Buitengebied en gaat onder de Flaes door en langs de visvijver aan de Couwenberg. De derde en langste (12,5 kilometer) heeft de naam Monumenten en Landgoederen en gaat langs landgoed de Utrecht en het voedselbos aan de Beekakkersweg. Op maar liefst zes plaatsen komen er nog tafels en banken langs de routes.

Blauw bordje met Sint Stephanus

De wandelroutes zijn van beide zijden te lopen en allen uitgepijld met een blauw bordje met daarop Sint Stephanus, de patroonheilige van zowel de kerk Lage Mierde als de voormalige gemeente De Mierden. ,,Wij zien er wel een meerwaarde in om zo Stephanus ook weer nieuw leven in te blazen”, aldus Paridaans.

In een begeleidende folder heeft heemkundeman Joep Verspaandonk informatie over de routes beschreven. Via een QR-code op de folder zijn de teksten nog uitgebreider.

De drie wandelroutes worden op 2 april om 14.00 uur officieel opengesteld met een wandeling over de kortste route.