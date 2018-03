Oude gemeentehuis in Reusel maakt ruimte voor nieuw centrumplan

REUSEL-DE MIERDEN - Het oude gemeentehuis in Reusel is een oud gebouw met de nodige historie, maar in haar huidige vorm met weinig uitstraling. Met de sloop van het gebouw komt met het stof ook de herinnering los.

Met de sloop van het voormalige gemeentehuis aan de Groeneweg in Reusel, verdwijnt er weer een stukje Reuselse geschiedenis. Het gebouw werd in 2003 vervangen door het huidige gemeentehuis, nadat het zeven jaar eerder al leeggestroomd was door de fusie met Hulsel en De Mierden.

Graort Horsting, die in 1970 als 17-jarige op het gemeentehuis als jongste klerk begon, heeft nog de nodige herinneringen aan het gebouw. ,,Het was en is voor mij altijd een bijzonder gebouw geweest”, zegt hij. ,,Vooral omdat het een gerenoveerd gebouw was, waarin het oorspronkelijke pand bewaard is gebleven. Mede doordat bij de herbouw in de jaren zestig de oude contouren bleven, was er geen enkele kleine gespreksruimte in het gebouw.”

Daardoor moesten alle gesprekken aan de balie afgehandeld worden. ,,Zo gaven we daar de jachtvergunningen af en werd er ook de bouwgrond verkocht. Huurwoningen werden er ter plekke verhuurd en stookhout verkocht. Maar als iemand te laat was met het aanvragen van zijn jachtvergunning, moest hij tijdelijk het geweer inleveren. dat werd dan bewaard in een grote kist die op zolder stond.”

Oorlog

Op die zolder zijn in het houtwerk nog steeds sporen te zien van de granaatinslagen tijdens de laatste oorlogsdagen. Als komende week die balken afgevoerd worden, is dat stukje Reuselse geschiedenis er definitief niet meer. ,,Het gemeentehuis lag ook een enkele keer in de belangstelling van het dievengilde”, weet Horsting nog. ,,Op een zaterdagnacht werden alle ramen met zwart plastic afgeplakt, waarna met snijbranders de kluis werd geopend. Alle paspoorten en rijbewijzen die klaar lagen, waren foetsie.”

Nadat de laatste gemeentelijke ambtenaren er vertrokken, deed het gebouw nog dienst voor de Vogelwerkgroep en de Heemkunde. Met de verhuizing van de Heemkunde was er vorig jaar nog een uitverkoop van de laatst overgebleven spullen.

Sloopbedrijf Reyrink gaat bij de huidige sloop behoedzaam te werk, om het sloopterrein zo klein mogelijk te houden. Kort voor het weekend ging het dak eraf en komende week komen de oude werkruimtes aan de beurt om gesloopt te worden.