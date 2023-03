Pilot met extra bussen Reusel-Tilburg; raad trekt portemonnee vanwege leefbaarheid dorpen

Vervoers­lob­by legt 5 eisen op tafel: Kaalslag openbaar vervoer in provincies moet stoppen

Provincies, Rijk en ov-bedrijven moeten beter hun best doen om weinig rendabele buslijnen in de lucht te houden. Dat stellen 26 verkeersorganisaties en vervoersbedrijven in een vijfpuntenplan dat ze vandaag met het oog op komende verkiezingen presenteren.