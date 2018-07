Podium De Kei in Reusel voor wie grappig is of denkt te zijn

Witwasser uit Lage Mierde leeft veel te luxe: dure Chevrolet, jetski, twee motoren en contanten in beslag genomen

5 juli LAGE MIERDE - Waar doet hij het toch van? Die vraag hadden agenten bij een inwoner van Lage Mierde. Ondanks dat de man (37) voor zover bekend nauwelijks een inkomen had, hield hij er een erg luxe levensstijl op na. Het werd onderzocht en de man is nu verdachte in een witwasonderzoek.