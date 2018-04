Reusel op de bres voor gehandicapten

Reusel-De Mierden is als één van 25 gemeenten in Nederland geselecteerd als 'koploper' voor de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap. Dat verdrag heeft als doel ervoor te zorgen dat mensen met een beperking ook volledig kunnen meedoen in de samenleving.

Spellenmiddag

Het verdrag trad in juli 2016 in werking. Met het Koplopersprogramma wil Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een extra impuls geven aan lopende initiatieven. Bij de selectie van gemeenten was bepalend of belangen van inwoners met een beperking hoog op de agenda staan en of de aanpak innovatief is. In Reusel-De Mierden lopen verschillende initiatieven voor mensen met een beperking, vaak opgezet door vrijwilligers. De aanleg van natuurpad Hoevenhei, toegankelijke Winterfeesten, de groep Kleppioren bij Jong Nederland en een spellenmiddag voor mensen met een beperking zijn voorbeelden.

„Als koploper willen we nog intensiever aan de slag met het onderwerp", zegt een woordvoerder van de gemeente. „We hopen goede voorbeelden van andere gemeenten te krijgen. Denk aan informatievoorziening of meer bewustwording bij verenigingen en bedrijven zodat ook mensen met een beperking mee kunnen doen." In juni vindt een eerste bijeenkomst met de koplopers plaats en wordt duidelijk hoe ideeën uitgewisseld worden.

Quote Binnen de ambtelijke organisa­tie merk ik steeds meer alertheid op de belangen van mensen met een beperking Ans Verdonschot (Gehandicaptenplatform)