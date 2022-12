Sanne gaat met theater de wijk in om lezen aan te moedigen: ‘We willen dat kinderen meedoen’

Niemand kon nog iets doen voor haar zusje Keet, daar heeft Sjors (12) nu over geschreven

REUSEL - Sjors (12) uit Reusel verloor acht jaar geleden haar jonge zusje plotseling. In het boek Onze band is nooit voorbij waarin dappere jongeren vertellen over hun overleden broertje of zusje, deelt ook de Reuselse tiener haar verhaal.

24 december