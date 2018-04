Site Samenwerking Reusel-De Mierden gehackt

Samenwerking ontdekte woensdagochtend vroeg dat de site gehackt is. „Wat er precies aan de hand is, weten we niet", zegt Peter van de Noort van Samenwerking. Even werd gedacht dat het te maken kon hebben met een niet-betaalde factuur voor de website die in de pijplijn was blijven hangen, maar dat lijkt gezien de uitlatingen onwaarschijnlijk, erkent Van de Noort. „We zijn druk bezig het probleem op te lossen."