Tilburgse Eazie failliet, misschien heropening in januari

Het faillissement betreft alleen de Tilburgse vestiging en is, aldus de zegsman, het gevolg van de verbouwingen op en rond het station, de nasleep van corona en gezondheidsproblemen van de eigenaar. ‘Wegens omstandigheden zijn we gesloten’, staat er op de deur van de ruimte. Mogelijk blijft de zaak in Tilburg bestaan, daar worden gesprekken over gevoerd. In januari wordt de knoop doorgehakt.