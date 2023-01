Topmodel Engel krijgt na jarenlange juridische strijd over dressuurpaard vergoeding van Academy Bartels

De rechtbank oordeelde juni 2015 echter dat de familie Bartels niet verantwoordelijk is voor het onherstelbaar beschadigen van U2. Engel ging daartegen in beroep.

Engel en de advocaat van Academy Bartels over het proces in 2015:

Het hof concludeert nu dat Engel onvoldoende is geïnformeerd over de gezondheid van U2, zoals over het trekken van de wolfstanden en de slechte staat van het gebit. Ook zouden enkele halfjaarlijkse tandartscontroles zijn overgeslagen. Van andere tandartscontroles is geen schriftelijk bewijs. De manege is daarbij tekortgeschoten, vindt het hof. Vanwege die tekortkomingen moet de manege ruim 11.000 euro en de proceskosten betalen. In totaal gaat het om zo’n 45.000 euro.