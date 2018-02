Totale woonlasten in de regio het hoogst in Reusel-De Mierden

In Reusel lopen voor beter leven Afrikaans weeskind

23 februari REUSEL - In Zuid-Afrika zijn hiv en aids nog steeds een groot probleem. De provincie Mpumalanga is een van de zwaarst getroffen gebieden. De Stichting Thembalethu Nederland zet zich in voor de slachtoffers van aids in de dorpen rondom Jeppes Reef. Daar is meer dan de helft van de bewoners, die leven in schrijnende omstandigheden, besmet met hiv. De stichting krijgt nu steun vanuit Reusel, met een wandeltocht.