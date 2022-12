Tweede plaats in zicht voor Trappers na zevende overwinning op rij

Diep gaan

,,Zeker over de laatste vier wedstrijden ben ik zeer goed te spreken”, aldus Mason. ,,Het lukt ons steeds beter om in de discipline te spelen. En achteraf vind ik het eigenlijk wel mooi dat het nog 2-3 werd, want daardoor moesten we weer een keer diep gaan om een nipte voorsprong over de streep te trekken. Straks in de play-offs zijn dat soort kwaliteiten hard nodig. In de derde periode hebben we nog maar acht schoten op doel toegestaan en geen tegentreffer meer kregen. Terwijl IceFighters toch ook echt een goede ploeg heeft.”