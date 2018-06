Vandalen trekken ledematen van kruisbeeld in Reusel

Kasteel­bier Rouge-ijs van ijssalon bij Reusel regelrech­te hit

27 juni REUSEL/ARENDONK - Dat onze zuiderburen wel weten hoe ze een heerlijk speciaalbier maken, dat is geen nieuws meer. Maar in Arendonk, op een steenworp afstand van de grens bij Reusel, is een stel ijsmakers wel heel creatief geweest. Zij besloten een ijscosmaak te maken van dé biertrend van deze zomer: Kasteel Rouge.