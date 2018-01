Veel vragen politiek Reusel over veestudie

REUSEL-DE MIERDEN - Tot op het niveau van elke individuele veehouderij heeft Reusel-De Mierden in kaart gebracht welke bedrijfslocaties toekomstperspectief hebben en welke niet. Die studie moet de basis vormen voor de structuurvisie, waarin de gemeente in grote lijnen optekent hoe ze de inrichting van haar gebied in de toekomst ziet.

Maar het waren juist de details als basis voor een globale toekomstvisie die bij de leden van de commissie Ruimte vragen opriepen.

Duurzaam

Elke intensieve veehouderijen in Reusel-De Mierden is getoetst op zes criteria. Een bedrijfslocatie is als duurzaam bestempeld als die onder andere op een afstand van meer dan 250 meter van een dorpskern of woonbestemming ligt. Ook mag het transport van en naar het bedrijf niet door een kern of buurtschap gaan.

Over sommige criteria hadden commissieleden zo hun bedenkingen. Waarom was gekozen voor een grens van 250 meter? Die afstand wordt in GGD-rapporten genoemd als minimum, terwijl 1.000 meter als optimaal wordt aangemerkt, stipte Cor van der Heijden (Samenwerking) aan. „Als we met elkaar zeggen dat gezondheid bovenaan staat, waarom hanteren we dan het minimum als acceptabel?" vroeg Fiona Bijl (PvdA) zich af. Daar had het college geen overtuigend antwoord op. Het was in overleg met de agrarische sector gekozen om het draagvlak niet te verliezen.

Joris van Gompel (VVD) merkte op dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen soorten ondernemingen: „Worden niet-agrarische ondernemers ook beperkt als ze met hun vrachtwagen door een dorpskern moeten?"

Visie kan veranderen

Een goed punt om in de uitwerking mee te nemen, gaf wethouder Cees van de Ven toe. Hij benadrukte dat het om een visie gaat, die in de loop van de tijd kan veranderen. Aan een visie wordt niet getoetst. Dat gebeurt later, bij het bestemmingsplan. „Waarom moet in de structuurvisie alles dan tot in detail benoemd worden als we er toch niet aan gaan toetsen?" pareerde Van Gompel.

Bijl wees nog op de mix van varkens en kippen dicht bij elkaar, wat de kans op vogelgriep vergroot. Het college zet voor die bedrijven niet in op transformatie naar een andere functie, maakte de PvdA-fractievoorzitter op uit de gedetailleerde plattegrond. „Aan verworven rechten kunnen we niets veranderen", antwoordde wethouder Van de Ven. „We hebben de middelen niet om bedrijven weg te kopen."