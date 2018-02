Voetbalvrienden uit Reusel al 50 jaar samen in een elftal

REUSEL – De voetbalvrienden Kees Roest (60) en Ruud Vrijsen (61) spelen al vijftig jaar bij elkaar in hetzelfde elftal. De Reuselse voetballers speelden al van jongsaf voetbal op straat, waar ze in de Beukenlaan opgroeiden.

Op aanraden van de frater op school, meldden ze zich bij Reusel-sport, waar ze samen in hetzelfde elftal kwamen. Ook al was de een de sluitpost in de goal (Kees) en de ander de spits, de hoogte- en dieptepunten beleefden ze altijd samen.

Gebedsgenezer

"We speelden in de A-jeugd voor het kampioenschap en bij de laatste training stopte ik alle penalty’s", diept Kees Roest op. "Toen kwam alleen Ruud nog, ik voorspelde dat ik die ook ging stoppen. Maar hij schoot zo hard, dat ik mijn hand verstuikte. Hierdoor kwam de kampioenswedstrijd in het gedrang. We zijn diezelfde avond samen naar een gebedsgenezer geweest, waardoor ik die wedstrijd toch in de goal kon."

De vrienden doorliepen vanaf de C-jeugd alle jeugdelftallen van Reusel Sport en Ruud had bij de A-jeugd zijn hoogtijdagen. ,,Ik maakte in één seizoen 65 doelpunten, waardoor we voor het Brabants kampioenschap mochten spelen. Het leverde zelfs een testwedstrijd bij FC Eindhoven op.”

Maar net zo goed als ze samen successen vierden, zo ging het ook met de dieptepunten. "Uit bij Tuldania werd een terechte redding van mij, toch als doelpunt gegeven. Door mijn protest kreeg ik de rode kaart", zegt Kees. ,,Ik was nog maar amper in de kleedruimte of Ruud kwam er ook achter aan. Hij had het voor mij opgenomen en kreeg ook rood.”

Eigen weg

De vrienden kozen in het dagelijkse leven wel ieder hun eigen weg. De een is stoffeerder (Kees) en de ander (Ruud) planner bij een transportbedrijf. Maar of het nu gaat om de wintersport of de tweewekelijkse kaartavond, daar waar Kees is, komt ook Ruud binnen.

,,We zijn opgegroeid in dezelfde tijd en in dezelfde straat,” legt Ruud uit. ,,We zaten naast elkaar in de klas, logisch dat je dan ook in hetzelfde elftal komt.”

Aanvankelijk speelden de twee ook naast elkaar in het elftal, maar in de A-jeugd was de trainer het beu en zette Ruud in de spits, zo ver mogelijk bij doelman Kees vandaan.