Voetganger gewond bij botsing met bus in Tilburg, passagier loopt letsel op door noodstop

Stoere Kerels | Terugblik op 'rampjaar 2022' van Willem II. En wie wordt de nieuwe trainer?

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken de BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 20 blikken ze terug op de gewonnen uitwedstrijd bij De Graafschap en filosoferen ze over de mogelijke opvolger van de ontslagen Kevin Hofland. De belgast is dit keer oud-Willem II-speler Frank van der Struijk, die vertelt dat hij misschien terugkeert bij de club.

19 december