Votech breidt uit op Kleine Hoeven in Reusel

In juni 2016 concentreerde Votech zijn activiteiten op Kleine Hoeven in een productiehal van duizend vierkante meter. Om groei van het bedrijf te kunnen borgen, komt daar nog eens duizend vierkante meter bij op hetzelfde perceel. Valeres Industriebouw uit Best ontwerpt en bouwt het nieuwe pand. Planning is dat de uitbreiding voor de zomer klaar is.