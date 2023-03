Wasdroger vliegt in brand in huis in Reusel, één persoon gewond

Muzikaal eerbetoon aan De Dijk in gemeen­schaps­huis D‘n Boogerd in Vessem

VESSEM - Popgroep De Dijk deed eerder het licht definitief uit, maar de achtkoppige tributeband Zoden aan de Dijk laat met een aantal covers oude tijden herleven. De tributeband probeert met alle nummers zo dicht mogelijk bij de originele uitvoeringen te blijven zodat de liefhebbers De Dijk toch enigszins live mee kunnen maken. De band treedt op 26 maart op in gemeenschapshuis D’n Boogerd in Vessem. Aanvang 14:30 uur. Kaarten zijn voor 12,50 euro te bestellen via een mail aan tributebands@dnboogerd.nl