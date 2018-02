Wereldwijd Reusel te gast bij Jong Nederland

In de Molenhut aan de Hulselsedijk klinken normaal gesproken de kinderstemmen. Maar voorlopig niet op de dinsdagmiddag. Voor de deur staat een rollator en een scootmobiel, op de parkeerplaats een 45 km autootje. Buiten serene stilte, maar als de deur open gaat gonst het van de bedrijvigheid. Een twintigtal senioren (deze dag alleen maar dames) werken achter het naaimachine alsof hun leven ervan afhangt. Ze vervaardigen kleding die wereldwijd naar diverse projecten gaan. ,,Onlangs nog 750 jurkjes en net zoveel broeken naar zes doelen gestuurd", zegt Margriet Lemmens-Gevers. Die projecten waren onder andere in Tanzania, India en Roemenië. ,,Ja, het is wel even behelpen", zegt Marja van der Paalen (87). ,,We kunnen hier alleen overdag terecht. Ook moeten we na afloop alle naaimachines én de stoffen in een klein hokje opbergen."