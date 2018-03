Wethouder Heeze-Leende huis-aan-huis zwartgemaakt in Reusel: Stekeblind, maar wel besturen

De afzender is anoniem, maar één ding is duidelijk: iemand is ontevreden over CDA-wethouder Wilma van der Rijt van Heeze-Leende. En zelfs zo ontevreden dat die 'bezorgde Leendenaar' zich zaterdag de moeite getroostte om huis-aan-huis in grote delen van Reusel-De Mierden een brief te verspreiden. Daarin worden inwoners gewaarschuwd voor Van der Rijt, die na de verkiezingen een wethouderschap in Reusel-De Mierden ambieert. 'Ze luistert niet, ziet dingen op haar manier, schreeuwt tegen haar ambtenaren en besluit met B en W heikele dingen zonder de gemeenteraad', luiden de voornaamste grieven in de in gal gedoopte brief. Een kleurenfoto dient ter illustratie: een auto in een carnavalsoptocht met de slogan 'Stekeblind, maar wel besturen'.