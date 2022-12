Willem II zonder aanvoerders Heerkens en Llonch tegen De Graafschap, derde captain Bokila lijkt wél weer fit

Na twee jaar weer ‘Kerst in Biezenmor­tel’, zonder wandel­tocht

Zaterdag 17 december is in Biezenmortel na twee corona-jaren weer de jaarlijkse kersttocht. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er voor deze 20e editie geen wandeltocht uitgezet, maar vindt alles centraal in Biezenmortel plaats.

15:59