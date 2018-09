Zeeman stelt landgoed Lage Mierde open voor publiek

Weer snelle vlucht voor wethouder Frank Rombouts Reusel-De Mierden

19:46 REUSEL-DE MIERDEN - Als voormalig straaljagerpiloot bij Defensie is Frank Rombouts (60) uit Lage Mierde wel gewend aan snelle vluchten. Zijn politieke carrière kun je ook gerust als zodanig kwalificeren: amper een halfjaar geleden werd hij politiek actief als duo-lid in de commissies voor de VVD. Na één sessie is hij al 'gepromoveerd' tot wethouder van Reusel-De Mierden.