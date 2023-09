Zomer in het water: in Reusel-De Mierden regende het dit jaar meer dan normaal

Schikking tussen Johan van Laarhoven en justitie: nog even geduld aub

BREDA/TILBURG - Al 2,5 jaar lang zijn er gesprekken over een schikking tussen Grass Company-oprichter Johan van Laarhoven en het Openbaar Ministerie, maar de finish is nu in zicht. Als die schikking er komt, is de strafzaak tegen de voormalige eigenaar van Brabants grootste coffeeshopketen van de baan.