Zoon beeldhouwer vernield Reusels kruisbeeld: ‘Zijn ziel en zaligheid zat in dat beeld’

REUSEL – ,,Mijn vader was met hout een echte vakman”, vertelt Louis Vosters uit Reusel. Het kruisbeeld op de Lange Dijk in Reusel, dat beeldhouwer Peer Vosters meer dan 30 jaar geleden maakte, werd woensdagnacht compleet vernield.

Het hoofd, de benen en de armen zijn van het beeld gesloopt. Louis Vosters (71) is al gaan kijken. ,,Ik vind het erg”, zegt hij. ,,Ik vind het onzinnig. Maar het is tegenwoordig aan de orde van de dag, dit soort vernielingen.”

Lees ook Vandalen trekken ledematen van kruisbeeld in Reusel Lees meer

Voor hij ging kijken kreeg Vosters een berichtje van zijn dochter. Zij had op Facebook gezien dat het beeld van haar opa was vernield. Een houten kruisbeeld dat jarenlang langs de Lange Dijk in Reusel stond, gemaakt van Frans eiken.

Het beeld moest een ouder kruisbeeld van steen vervangen, vertelt Vosters. ,,Dat beeld stond vroeger in Reusel. Na een storm was het beschadigd. De gemeente vroeg mijn vader een nieuw te maken.”

Dat deed Peer Vosters rond zijn pensionering. Hij overleed in 2000, op 80-jarige leeftijd. Hij was amateurbeeldhouwer, maar wel een echte vakman.

Daaraan werd iedereen die de laatste jaren langs de Lange Dijk kwam herinnerd. Het beeld stond daarvoor nog op andere plekken in Reusel geposteerd, zegt Gust Lavrijsen, bestuurslid van de plaatselijke parochie. ,,We hebben het beeld ook ooit nog ingezegend”, zegt hij.

Het kruisbeeld is een begrip in Reusel, getuige ook de boze berichten over de vernieling, die op Facebook voorbij komen. De politie zoekt via Facebook naar getuigen. Dat bericht is ondertussen bijna 150 keer gedeeld.