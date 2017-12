Aangeslagen Ntab: Dit voelt oneerlijk en onwerkelijk

Door Tim Reedijk en Rik Spekenbrink



Ntab zei het bij de NK afstanden al: schaatsen is voor hem zowel geweldig als verschrikkelijk. Zenuwen spelen hem altijd parten. Dat - en de starter die in zijn ogen te lang wachtte - zorgde ervoor dat de Amsterdammer tweemaal vals startte op de 500 meter. Weg olympisch avontuur op die afstand.



Ntab zoekt de schuld vooral bij zichzelf. ,,Ik ben boos op mezelf. Ik sta gewoon twee keer niet stil, maar de starter wachtte wel erg lang. Langer dan ik dit seizoen gewend ben. Maar daar ga ik verkeerd mee om", aldus de rijder van Plantina. ,,Ik heb hier geen woorden voor, heb mijn vuisten kapot geslagen. Het voelt onwerkelijk en oneerlijk."



De Nederlands kampioen reed na zijn dubbele valse start vol ongeloof twee rondjes over het ijs. Hij zag Kai Verbij voorbij zoeven, die zijn rondes alleen moest afleggen en uiteindelijk tweede werd, genoeg voor deelname aan de Olympische Spelen. ,,Ik heb m'n excuses aangeboden aan Kai, drie keer starten is óók kloten. Ik reed nog twee rondjes, maar kreeg niets mee. Ik heb hier geen woorden voor, heb mijn vuisten kapot geslagen. Het voelt onwerkelijk en oneerlijk. Dit seizoen kan ik verder vergeten. Deze dag was een hel, maar dat is nooit anders geweest op een OKT. Dit scenario had ik niet bedacht. Op basis van afgelopen weken en hoe ik me voel had ik erbij gehoord. Ik kan van iedereen winnen."



Hoe nu verder voor de Nederlands kampioen op de kortste sprintafstand? ,,Ik heb geen idee hoe ik dit moet gaan verwerken. Dat zal wel een jaartje duren. Eerst mijn vriendin maar eens opzoeken", aldus Ntab, die troost vond bij Anissa.