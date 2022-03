Afscheid Sven Kramer: hoe goed ken jij de schaatser?

Brons voor De Jong Irene Schouten zet met wereldti­tel allround kroon op glanssei­zoen: ‘Nu de Elfsteden­tocht nog’

Irene Schouten is in het Noorse Hamar voor het eerst in haar carrière wereldkampioen allround geworden. De koningin van de afgelopen Olympische Winterspelen met drie gouden plakken troefde op de afsluitende 5 kilometer Miho Takagi en Europees kampioene Antoinette de Jong af.

6 maart