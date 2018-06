Alle schaatswk's voortaan gecombineerd in één wk

Dat heeft de organisatie besloten op het congres in het Spaanse Sevilla, zo meldt schaatsen.nl. Nadere details over het initiatief moeten de komende tijd nog worden uitgewerkt.



Verder werd de herbenoeming van Jan Dijkema als voorzitter van de ISU officieel bevestigd. De Nederlander was al zeker van zijn zaak aangezien hij de enige kandidaat was. Dijkema is sinds 2016 in functie.