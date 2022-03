Alles wat je moet weten over het WK allround in Hamar: tijden, favorieten en loting

Na de WK sprint van donderdag en gisteren maken de schaatsers zich alweer op voor het volgende grote evenement: de WK allround die vandaag (zaterdag) en morgen in het Noorse Hamar worden gehouden. Alles wat je moet weten over het toernooi.

Wie komen er voor Nederland in actie?

Bij de vrouwen staan de namen van Irene Schouten, Antoinette de Jong en Merel Conijn op het wedstrijdformulier. Reserve is Joy Beune. Bij de mannen strijden Patrick Roest en Beau Snellink sowieso om de titels. Ook Marcel Bosker, die hersteld is van een coronabesmetting, is van de partij.

Wat is het programma?

Zaterdag

• 14.00 uur: 500m (v)

• 14.32 uur: 500m (m)

• 15.15 uur: 3000m (v)

• 16.35 uur: 5000m (m)

• 18.39 uur: teamsprint (v)

• 18.56 uur: teamsprint (m)

Zondag

• 14.00 uur: 1500m (v)

• 14.54 uur: 1500m (m)

• 15.47 uur: 5000m (v)

• 16.37 uur: 10000m (m)

Teamsprint op zaterdag? Is dat iets nieuws?

Nou, niet nieuw. Maar naast de mondiale titels sprint en allround liggen ook twee prijzen klaar voor de teamsprint. Na de eerste dag bij de allrounders worden de drie beste sprinters per land opgesteld, die tegelijk starten, maar na elk rondje valt één van hen af. De derde sprinter klokt een tijd.

Aanvankelijk kreeg Nederland in Hamar niet eens een startplek, omdat de Nederlandse sprinters zich bij de wereldbekerwedstrijden niet hadden geplaatst voor dit onderdeel, maar door afmeldingen (onder andere door de boycot van Rusland en Belarus) kan Nederland alsnog meedoen aan het toernooi. Vrijwel zeker put Nederland uit de bekende (sprinters)namen: Jutta Leerdam, Femke Kok, Michelle de Jong, Marrit Fledderus (vrouwen), Thomas Krol, Kai Verbij, Tijmen Snel, Merijn Scheperkamp.

Goed, de hoofdmoot is het WK allround natuurlijk, wie zijn de kanshebbers bij de vrouwen?

Grote vraag is: is Irene Schouten uitgefeest na haar glorieuze olympische missie met drie keer goud, of heeft ze de laatste weken iets te vaak staan hossen? Schouten kennende is ze gebrand op een mooi slotstuk bij het WK allround, maar dan moet de Queen of Beijing wel afrekenen met onder anderen Antoinette de Jong en toch ook Merel Conijn, die eerder dit jaar - bij absentie van Schouten en De Jong - de nationale titel won. De tegenstand van het trio Nederlandsen komt uit bekende hoek, de usual suspects Miho Takagi, die het WK sprint liet schieten voor het WK allround, en de Tsjechische routinier Martína Sablíková.

Hoe ziet de loting voor vandaag eruit bij de vrouwen?

500 meter

1. Pechstein (Dui) - N. Takagi (Jap)

2. Morozova (Kaz) - Blondin (Can)

3. Maltais (Can) - Sato (Jap)

4. Haugen (Noo) - Behlau (Dui)

5. Kent (Can) - Kursova (Tsj)

6. Lollobrigida (Ita) - Merel Conijn

7. Wiklund (Noo) - Sábliková (Tsj)

8. M. Takagi (Jap) - Kilburg (VS)

9. Antoinette de Jong - Irene Schouten

3000 meter

1. Kursova (Tsj) - Kent (Can)

2. Behlau (Dui) - Sato (Jap)

3. Haugen (Noo) - Maltais,Can

4. Kilburg (VS) - Pechstein (Dui)

5. Morozova (Kaz) - Merel Conijn

6. Irene Schouten - M. Takagi (Jap)

7. Antoinette de Jong - N. Takagi (Jap)

8. Sábliková (Tsj) - Blondin (Can)

9. Lollobrigida (Ita) - Wiklund (Noo)

Wie strijden bij de mannen om het goud?

Wie houdt Patrick Roest van zijn vierde wereldtitel af? Zeker bij absentie van negenvoudig wereldkampioen Sven Kramer, die zich niet plaatste, is Roest de te kloppen man in het Vikingskipet van Hamar. Van zijn landgenoten Bosker, als hij fit is, en Snellink heeft hij vrijwel zeker niets te duchten, maar moet hij waarschijnlijk vooral concurreren met de Zweedse stayer Nils van der Poel, die dan uiteraard de schade bij de 500 en 1500 meter beperkt moet zien te houden, en de Noor Hallgeir Engebråten. En wat kan de Belg Bart Swings nog, die na zijn goud in Peking op de massastart in puike vorm verkeert?

Hoe ziet de loting voor vandaag eruit bij de mannen?

500 meter

1. Bloemen (Can) - Belchos (Can)

2. Williamson (Jap) - Obayashi (Jap)

3. Morozov (Kaz) - Ghiotto (Ita)

4. Malfatti (Ita) - Tsuchiya (Jap)

5. Eitrem (Noo) - Beau Snellink

6. Dawson (VS) - Van der Poel (Zwe)

7. Giovannini (Ita) - Kongshaug (Noo)

8. Ulekleiv (Noo) - Patrick Roest

9. Cepuran (VS) - Marcel Bosker

10. Swings (Bel) - Lehman (VS)

5000 meter

1. Ulekleiv (Noo) - Morozov (Kaz)

2. Obayashi (Jap) - Kongshaug (Noo)

3. Lehman (VS) - Tsuchiya,Jap

4. Belchos (Can) - Beau Snellink

5. Williamson (Jap) - Malfatti (Ita)

6. Eitrem (Noo) - Giovannini (Ita)

7. Marcel Bosker - Patrick Roest

8. Van der Poel (Zwe) - Ghiotto (Ita)

9. Cepuran (VS) - Dawson (VS)

10. Bloemen (Can) - Swings (Bel)

Waar is het WK sprint te volgen?

Alle wedstrijden zijn live te volgen in een liveblog op deze site, inclusief tussenstanden en klassementen. De NOS zendt de WK sprint vandaag en morgen uit op tv (NPO2) en via een livestream van 17.25 tot 20.40 uur. De WK allround zijn zaterdag en zondag volledig op NPO1 te volgen, van 13.10 tot 17.50 uur.